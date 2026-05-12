Під час нічної атаки на Україну 12 травня російські війська застосували 216 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 12 травня: що відомо

У ніч на 12 травня (з 18:00 11 травня) російські війська атакували Україну 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Пуски здійснювалися з районів Брянська, Шаталова, Курська, Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, сили ППО збили або подавили 192 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 10 локаціях. Ще на п’яти локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Зокрема, у ніч проти 12 травня ворог атакував Київ та область ударними безпілотниками.

У столиці уламки БпЛА впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі. Через це виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Крім того, у Фастівському районі Київської області через атаку БпЛА пошкоджено дитячий садок — там загорілася покрівля будівлі. Також у розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибило вікна.

Пошкоджень зазнали й два приватні будинки. За попередньою інформацією, ніхто з мирних жителів не постраждав.

На ранок 12 травня ворог атакував ударними безпілотниками й Дніпропетровщину. Після вибухів у Дніпрі виникла пожежа, а також було пошкоджено транспортну інфраструктуру міста.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що під час прямування до укриття уламками було поранено машиніста. Унаслідок атаки пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває – у повітряному просторі країни фіксують ворожі БпЛА.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в межах переговорного процесу за посередництва США Росія погодилася на обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також на режим тиші 9, 10 та 11 травня.

9 травня у Кремлі відкинули можливість продовження перемир’я після 11 травня.

11 травня Володимир Зеленський наголосив, що Росія не демонструє готовності завершувати війну, а бойові дії на фронті тривали навіть під час оголошеного режиму тиші.

За словами президента, Україна готується до нових атак та посилює захист від російських авіабомб і дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1539-ту добу.

