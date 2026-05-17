Після завершення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 українська виконавиця Leléka заявила, що Україна гідно прозвучала на сцені та змогла показати світові власну культуру й музику.

Про це співачка сказала у відеокоментарі на своїй сторінці в Instagram після завершення фіналу Євробачення-2026.

Реакція Leleka на виступ у фіналі Євробачення 2026

За словами артистки, після виступу у фіналі вона відчула задоволення від номера та того, як Україна була представлена на конкурсі.

Leléka зазначила, що команда зробила максимум можливого під час виступу у Відні.

— Я вийшла зі сцени після виступу з відчуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ – ми реально зробили все. Усе було на найвищому рівні, на який я спроможна. Від себе я дала все, – зазначила співачка.

Вона також наголосила, що Україна змогла не лише потрапити до першої десятки конкурсу, а й продемонструвати українську культуру світовій аудиторії.

— Ми звучали гідно, ми говорили про те, що нам важливо. До десятки потрапили, бандуру показали, рекорд встановили, і не як вмираюча пташка, а осяйним чином, – заявила Leléka.

Окремо артистка подякувала всім, хто підтримував Україну та голосував за її виступ.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2026 Україну представляла Leléka з піснею Ridnym.

За результатами голосування журі та глядачів українська виконавиця набрала 221 бал і посіла 9 місце.

Під час виступу зі сцени співачка вигукнула Слава Україні! та показала жест тризуба.

Нагадаємо, що гранд-фінал Євробачення-2026 відбувся 16 травня у Wiener Stadthalle у Відні. Саме Австрія приймала конкурс після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році.

Цьогорічне шоу стало ювілейним — 70-м в історії Євробачення — і проходило під традиційним гаслом United by Music.

Участь у конкурсі взяли представники 35 країн, а у фіналі за перемогу боролися 25 учасників, серед яких фіналісти двох півфіналів, країни Великої п’ятірки та господарка конкурсу Австрія.

Переможницею Євробачення-2026 стала представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga. Вона отримала 516 балів — 204 від професійного журі та 312 від телеглядачів.

Фінал у Відні супроводжувався масштабними сценічними постановками, складними візуальними ефектами та великою кількістю спеціальних гостей.

На сцені також з’явилися Руслана, Вєрка Сердючка та переможці попередніх років, які стали одними з найяскравіших гостей вечора.

