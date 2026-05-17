Протягом тижня російські війська запустили для ударів на території України понад 3170 ударних дронів, 1,3 тис. керованих авіабомб і 74 ракети різних типів, більшість з яких – балістичні.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки РФ на Україну

– Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них – 22 дитини, – заявив Зеленський.

На думку президента, нашим людям потрібно більше захисту. Він стверджує, що все, що підтримує українську ППО, допомагає зберігати життя, тому програма PURL та додаткові внески на антибалістичні ракети залишаються важливими.

Як наголосив Зеленський, не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики.

Президент вважає, що Україна має бути самодостатньою в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні нашій державі, ні жодній іншій країні континенту.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують захист України конкретними діями.

Нещодавно президент заявив, що Франція готова допомагати Україні з розвитком антибалістичного озброєння. Про це сказав Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, додавши, що це сильне рішення та важливий крок.

