Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Дніпропетровщині дрон атакував автомобіль ДСНС: поранено водія
Сьогодні вранці, 10 травня, росіяни атакували надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляють у ДСНС.
Так, бійці ДСНС виїхали в один із населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району для допомоги місцевому населенню.
В дорозі ворожий дрон атакував пожежний автомобіль рятувальників.
Внаслідок удару безпілотника травми дістав 23-річний водій. Він у лікарні.
Джерело: ДСНС
