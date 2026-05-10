Сьогодні вранці, 10 травня, росіяни атакували надзвичайників у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляють у ДСНС.

Так, бійці ДСНС виїхали в один із населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району для допомоги місцевому населенню.

В дорозі ворожий дрон атакував пожежний автомобіль рятувальників.

Внаслідок удару безпілотника травми дістав 23-річний водій. Він у лікарні.

Джерело : ДСНС

