Атака на Одеську область 4 червня 2026 року відбулася вночі із застосуванням російських ударних дронів. Після влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомили голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер та пресслужба ДСНС.

Що відомо про наслідки атаки на Одеську область

За словами Олега Кіпера, після атаки дронів на Одеську область відомо про пошкодження на об’єкті критичної інфраструктури.

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– Внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих, – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердили й у ДСНС.

Нагадаємо, уночі проти 4 червня (з 18:00 3 червня) РФ атакувала балістичною ракетою Іскандер-М та 293 ударними БпЛА різних типів.

Також упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 300 російських окупантів.

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