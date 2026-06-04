Уночі проти 4 червня російські війська продовжили атаки по українських регіонах ударними безпілотниками та ракетами.

Під ударами опинилися Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Київщина — є руйнування інфраструктури, пожежі та постраждалі.

Тим часом на міжнародному рівні Україна отримала важливий сигнал щодо просування до Європейського Союзу. Також відбулися зміни в Раді Безпеки ООН та з’явилися нові заяви щодо ситуації на Близькому Сході.

Зараз дивляться

Про головні події ночі та ранку 4 червня — у дайджесті на Фактах ICTV.

Атака на Одещину

Цієї ночі російські війська вкотре спрямували ударні безпілотники по території Одеської області. Ціллю атаки стала критична інфраструктура регіону.

Унаслідок удару пошкодження отримало складське приміщення та обладнання об’єкта. Після влучання спалахнула пожежа, однак рятувальникам вдалося оперативно локалізувати й ліквідувати займання, не допустивши поширення вогню.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місцях працювали підрозділи ДСНС, комунальні служби та профільні спеціалісти, які оцінюють масштаби пошкоджень і проводять відновлювальні роботи.

Удари по Дніпропетровщині

Наймасованіших ударів за ніч зазнала Дніпропетровська область. За даними обласної влади, російські війська понад двадцять разів атакували одразу п’ять районів регіону — застосовували безпілотники, артилерію та авіабомби.

Найбільше постраждав Павлоградський район. У самому Павлограді після ударів загорілася п’ятиповерхівка та кілька автомобілів. Руйнувань також зазнала житлова забудова.

Постраждали двоє місцевих жителів — 45-річний чоловік та 75-річна жінка. Після огляду медиків їх залишили на амбулаторному лікуванні.

У Юріївській громаді пошкоджені інфраструктурні об’єкти та приватний будинок.

Також неспокійною ніч була для Дніпровського району — там через удари виникли пожежі.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади.

У Синельниківському районі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктура.

Окремі займання також фіксували у Криворізькому районі.

Удари по Харкову

Уночі російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Після уточнення інформації стало відомо, що ракета влучила на відкритій місцевості. Внаслідок удару зайнялася суха рослинність.

Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили пожежу.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Уранці армія РФ продовжила удари по Харкову, зокрема по Немишлянському, Слобідському та Салтівському районах міста, із застосуванням безпілотників.

У Слобідському районі дрон поцілив у дах багатоповерхівки. Спалахнула пожежа.

У Салтівському районі уламки дрона впали на територію приватного домоволодіння.

Наразі звернень до медиків не надходило.

Атака на Полтавщину

Уночі проти 4 червня російські безпілотники також намагалися атакувати Полтавський район.

Один із дронів впав на відкритій території.

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали сім автомобілів.

За інформацією екстрених служб, звернень щодо травмованих не надходило.

Удар по Бориспільському району

Уночі проти 4 червня у Бориспільському районі Київської області під удар потрапив промисловий об’єкт.

На місці виникла пожежа, ліквідація якої тривала і вранці.

Під час атаки постраждав водій бензовоза. Чоловіка госпіталізували з переломом гомілковостопного суглоба.

Медики надали необхідну допомогу, його стан контролюється.

Вибухи у Криму

Уночі проти 4 червня повідомлялося про вибухи у Криму, зокрема у Севастополі та Сімферополі.

Окупаційна адміністрація заявила про атаку понад 20 безпілотників та пошкодження цивільних об’єктів.

Водночас у місцевих каналах з’явилася інформація про можливе ураження військової паливної інфраструктури.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Україна наблизилася до відкриття переговорів із ЄС

Уночі проти 4 червня стало відомо про важливий політичний сигнал для України.

Усі держави-члени Європейського Союзу підтримали відкриття підготовки до запуску першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Цей етап стосується базових реформ — верховенства права, функціонування державних інституцій та демократичних механізмів.

В українському уряді назвали рішення ще одним кроком до повноцінного членства країни в Євросоюзі.

Німеччина вперше не пройшла до Радбезу ООН

Генеральна Асамблея ООН обрала нових непостійних членів Ради Безпеки на наступний дворічний термін.

До складу органу увійшли Киргизстан, Зімбабве, Тринідад і Тобаго, Португалія та Австрія.

Однією з головних несподіванок стало те, що Німеччина вперше не змогла отримати місце.

У Берліні назвали результат болючим і припустили, що на нього могли вплинути міжнародні політичні процеси та позиція країни щодо низки глобальних конфліктів.

Ізраїль і Ліван погодили припинення вогню

Після чергового раунду переговорів за посередництва США Ізраїль та Ліван погодили режим припинення вогню.

Сторони заявили про готовність продовжити діалог щодо створення довгострокової моделі безпеки у регіоні.

Домовленості також передбачають подальші переговори щодо стабілізації ситуації на кордоні.

Новий етап консультацій має відбутися наприкінці червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.