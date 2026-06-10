У ніч проти 10 червня, починаючи з 18:00 9 червня, ворог атакував Україну 207 БпЛА різних типів. Станом на ранок ППО збила або подавила 181 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака України 9 червня: що відомо

Нічна атака України відбувалася за участі таких дронів:

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ударні Шахеди (в т.ч. реактивні);

Гербери;

Італмас;

баражуючі боєприпаси Бандероль;

дрони-імітатори типу Пародія.

Свої атаки росіяни здійснили із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали, зокрема, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, Повітряні сили зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також – падіння уламків на 13 локаціях.

Нагадаємо, вибухи в Харкові 10 червня пролунали під час масованої атаки російських дронів. Всього росіяни завдали щонайменше 26 ударів БпЛА по місту на світанку, найбільше постраждав Холодногірський район.

Водночас атака на Одесу 10 червня спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків у Приморському районі міста. Постраждали жінка та двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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