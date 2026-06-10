У середу, 10 червня, пролунали потужні вибухи в Одесі, коли російські війська запустили швидкісну ціль на місто.

Вибухи в Одесі 10 червня: які наслідки

Інформацію про вибухи в Одесі 10 червня повідомили українські журналісти.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ оголосили сигнал повітряної тривоги та зафіксували швидкісну ціль в напрямку Одеської області.

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Українські військовослужбовці уточнили, що ціль рухалася на населений пункт Лиманка, а згодом – на Одесу.

Цієї ночі в Одесі внаслідок масованих російських ударів пошкоджено два житлових будинки.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, постраждали жінка та двоє дітей віком 8 та 10 років, в яких – гостра реакція на стрес.

В одному з будинків зруйновано лоджію на 11 поверсі, пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі.

За іншою адресою в квартирі спалахнула пожежа. За даними ОВА, помешкання частково зруйновано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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