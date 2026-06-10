Вибухи в Одесі: ЗСУ фіксували рух швидкісної повітряної цілі
У середу, 10 червня, пролунали потужні вибухи в Одесі, коли російські війська запустили швидкісну ціль на місто.
Вибухи в Одесі 10 червня: які наслідки
Інформацію про вибухи в Одесі 10 червня повідомили українські журналісти.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ оголосили сигнал повітряної тривоги та зафіксували швидкісну ціль в напрямку Одеської області.
Українські військовослужбовці уточнили, що ціль рухалася на населений пункт Лиманка, а згодом – на Одесу.
Цієї ночі в Одесі внаслідок масованих російських ударів пошкоджено два житлових будинки.
За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, постраждали жінка та двоє дітей віком 8 та 10 років, в яких – гостра реакція на стрес.
В одному з будинків зруйновано лоджію на 11 поверсі, пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі.
За іншою адресою в квартирі спалахнула пожежа. За даними ОВА, помешкання частково зруйновано.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1568-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.