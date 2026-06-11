Атака на Конотоп: є постраждалі та загиблий, місто без світла та води
- У ніч та вранці 11 червня Росія атакувала Конотоп, внаслідок чого пошкоджено транспортну, газову та цивільну інфраструктуру міста.
- Частина Конотопа залишилася без газопостачання, електроенергії та води, аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків.
- За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще 4 цивільних постраждали, триває пошуково-рятувальна операція.
Росія атакувала Конотоп, внаслідок чого частина міста без газу, зникли світло та водопостачання.
Атака Конотопа 11 червня 2026 року: що відомо
Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, протягом ночі 11 червня у Конотопі пролунав не один вибух. Останній приліт було зафіксовано о 7:01 – удар прийшовся по інфраструктурі міста.
Внаслідок атаки Конотопа частина міста залишилась без газопостачання та є пошкодження житлових будинків.
– У результаті прильоту пошкоджена мережа газопостачання. Наразі працюють аварійні бригади газовиків, – написав він у Telegram.
Крім того, за словами Семеніхіна, вночі російські війська влучили по транспортній інфраструктурі.
Внаслідок ранкового ворожого удару Конотоп також залишився без електроенергії і без водопостачання.
Близько 9 ранку місто знову зазнало російської атаки – приліт стався по цивільній інфраструктурі.
– Там, куди прилетіло, були люди…. – додав Артем Семеніхін.
Число постраждалих збільшилося до чотирьох – опіки рук, ніг, голови та тіла у двох жінок та двох чоловіків.
Також, як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, одна людина загинула. Це жінка 1984 року народження.
Пошуково-рятувальна операція в Конотопі завершилася.
Нагадаємо, зранку 8 червня Росія також атакувала Конотоп ударними безпілотниками. Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.
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