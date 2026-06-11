Росія атакувала Конотоп, внаслідок чого частина міста без газу, зникли світло та водопостачання.

Атака Конотопа 11 червня 2026 року: що відомо

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, протягом ночі 11 червня у Конотопі пролунав не один вибух. Останній приліт було зафіксовано о 7:01 – удар прийшовся по інфраструктурі міста.

Внаслідок атаки Конотопа частина міста залишилась без газопостачання та є пошкодження житлових будинків.

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– У результаті прильоту пошкоджена мережа газопостачання. Наразі працюють аварійні бригади газовиків, – написав він у Telegram.

Крім того, за словами Семеніхіна, вночі російські війська влучили по транспортній інфраструктурі.

Внаслідок ранкового ворожого удару Конотоп також залишився без електроенергії і без водопостачання.

Близько 9 ранку місто знову зазнало російської атаки – приліт стався по цивільній інфраструктурі.

– Там, куди прилетіло, були люди…. – додав Артем Семеніхін.

Число постраждалих збільшилося до чотирьох – опіки рук, ніг, голови та тіла у двох жінок та двох чоловіків.

Також, як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, одна людина загинула. Це жінка 1984 року народження.

Пошуково-рятувальна операція в Конотопі завершилася.

Нагадаємо, зранку 8 червня Росія також атакувала Конотоп ударними безпілотниками. Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 569-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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