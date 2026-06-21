Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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РФ атаковала Харків: є влучання у багатоповерхівку
Росія завдала нового удару по Харкові, є влучання.
Атака на Харків 21 червня: що відомо
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зафіксовано влучання ударного дрона в багатоповерхівку на рівні 12-го поверху у Шевченківському районі.
Наразі більше деталей він не повідомив, а саме який ступінь пошкоджень та чи є потерпілі.
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Нагадаємо, що вночі проти 20 червня ворог атакував Харків, поціливши в багатоквартирний будинок керованою авіабомбою (КАБом).
Удар прийшовся по Холодногірському району міста. Після вибуху частина конструкцій обвалилася, а люди опинилися під завалами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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