Росія ухвалила рішення розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. громадян Північної Кореї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи військову співпрацю Росії та Північної Кореї в ефірі телемарафону.

Чому РФ планує збільшити присутність північнокорейців

За словами президента, спочатку на території Росії перебували сотні представників КНДР, згодом їхня кількість зросла до тисяч.

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Наразі, як заявив Зеленський, ухвалено рішення, щоб у Росії перебували від 30 до 50 тис. північнокорейців.

Президент наголосив, що Північна Корея таким чином отримує можливість вивчати досвід війни Росії проти України.

На його думку, отриманий досвід може бути використаний Пхеньяном у разі майбутніх криз або загострень у Тихоокеанському регіоні.

Президент також зазначив, що Україна вже виявляла на своїй території ракети північнокорейського виробництва.

– Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти, – пояснив Зеленський.

На тлі посилення військової співпраці Росії та КНДР Зеленський закликав Південну Корею активніше співпрацювати з Україною.

За словами президента, Київ зацікавлений насамперед в отриманні систем протиповітряної оборони, яких Україні бракує.

Водночас Україна готова співпрацювати із Південною Кореєю у сфері безпілотних технологій, зокрема в межах Drone Deal.

Зеленський зазначив, що Південна Корея має певні юридичні обмеження щодо військової допомоги, однак українська сторона розраховує на поглиблення співпраці.

– Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є. Це системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати і в напрямку Drone Deal, – сказав президент.

За його словами, українські дипломати вже ведуть відповідні переговори з південнокорейською стороною.

Нагадаємо, РФ отримала від КНДР понад 100 балістичних ракет і ракетні підрозділи.

ISW вважає, що Москва зможе збільшити інтенсивність ударів по Україні.

Пхеньян використовує війну для випробування своєї зброї.

5 серпня іноземні ЗМІ також розповідали, що КНДР розгортає ракетний підрозділ на території Росії.

Росія може отримати до 120 північнокорейських балістичних ракет.

Нова партія з 40 ракет вже доставлена разом із військовим персоналом.

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