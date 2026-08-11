Росія готується посилити удари по Україні взимку, роблячи ставку на балістичні ракети. В ISW вважають, що дефіцит перехоплювачів Patriot може дозволити Кремлю затягувати війну та уникати змістовних переговорів.

Росія нарощує виробництво балістики

Аналітики зауважили, що особливу роль у планах Росії відіграватиме виробництво балістичних ракет. Кремль може розраховувати використати їх для масштабних ударів по Україні протягом наступної зими.

Зазначається, що Кремль розраховує не лише завдати Україні військової шкоди, а й послабити її готовність продовжувати боротьбу. На це, за оцінкою аналітиків, може вплинути дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot.

Зараз дивляться

В ISW наголошують: поки російський диктатор Володимир Путін вважатиме військовий шлях до досягнення своїх максималістських цілей життєздатним, Кремль не буде зацікавлений у серйозних переговорах або значущих поступках.

Аналітики прогнозують, що дефіцит перехоплювачів може сприяти затягуванню війни до 2027 року.

На тлі цих оцінок заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін 9 серпня заявив, що Москва не підтримує заморожування війни проти України.

За його словами, будь-яке врегулювання має передбачати усунення так званих першопричин війни. ISW зазначає, що ця риторика фактично відповідає початковим максималістським вимогам Кремля.

Таким чином, російське керівництво наразі не демонструє готовності відмовлятися від своїх ключових вимог. За оцінкою ISW, можливість завдавати Україні значної шкоди взимку може лише посилити цю позицію.

Нагадаємо, американські виробники зброї хочуть подати плани щодо нарощування потужностей, адже запаси ракет до ЗРК Patriot скоротилися з близько 2 200 до менш ніж 827.

8 серпня стало відомо про те, що Україна та США домовилися про щомісячні постачання ракет для систем ППО Patriot, проте Володимир Зеленський зазначив, що їхньої кількості все одно недостатньо для перекриття потреб.

За словами президента, українська сторона веде переговори з європейськими союзниками та іншими країнами, щоб залучити додаткові протибалістичні засоби.

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