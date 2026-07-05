Уночі проти 5 липня Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому Гвардійське у тимчасово окупованому Криму, а також уразили три склади боєприпасів і два мости, які російські війська використовували для забезпечення своєї логістики.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ураження аеродрому Гвардійське, складів і мостів: що відомо

За даними Генштабу, операцію провели в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ.

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Під удар потрапив військовий аеродром Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

У Генштабі зазначили, що аеродром є одним із ключових об’єктів російської авіації на окупованому півострові. Його використовують для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування авіаційної техніки.

Крім цього, українські військові уразили два автомобільні мости:

через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового Донецької області;

через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.

За інформацією Генштабу, російські війська використовували ці об’єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також під удар потрапили три склади боєприпасів противника:

у районі Макіївки Донецької області;

поблизу Довжанська Луганської області;

у районі Преображенки Херсонської області.

Раніше 3 липня Служба безпеки України повідомила про удар по військових аеродромах Саки та Гвардійське в окупованому Криму.

За даними СБУ, на аеродромі Саки було уражено сім ангарів із винищувачами Су-30СМ, Су-30 та Су-24, а на аеродромі Гвардійське — два ангари, де зберігалися ударні безпілотники Shahed та авіаційне обладнання.

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