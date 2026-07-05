ЗСУ уразили аеродром Гвардійське у Криму, три склади боєприпасів і два мости
Уночі проти 5 липня Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому Гвардійське у тимчасово окупованому Криму, а також уразили три склади боєприпасів і два мости, які російські війська використовували для забезпечення своєї логістики.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Ураження аеродрому Гвардійське, складів і мостів: що відомо
За даними Генштабу, операцію провели в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ.
Під удар потрапив військовий аеродром Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
У Генштабі зазначили, що аеродром є одним із ключових об’єктів російської авіації на окупованому півострові. Його використовують для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування авіаційної техніки.
Крім цього, українські військові уразили два автомобільні мости:
- через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового Донецької області;
- через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області.
За інформацією Генштабу, російські війська використовували ці об’єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також під удар потрапили три склади боєприпасів противника:
- у районі Макіївки Донецької області;
- поблизу Довжанська Луганської області;
- у районі Преображенки Херсонської області.
Раніше 3 липня Служба безпеки України повідомила про удар по військових аеродромах Саки та Гвардійське в окупованому Криму.
За даними СБУ, на аеродромі Саки було уражено сім ангарів із винищувачами Су-30СМ, Су-30 та Су-24, а на аеродромі Гвардійське — два ангари, де зберігалися ударні безпілотники Shahed та авіаційне обладнання.