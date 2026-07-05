У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Телефонна розмова Путіна і Трампа: що відомо

За словами Юрія Ушакова, розмова розпочалася з того, що Володимир Путін привітав Дональда Трампа та американський народ із Днем незалежності США.

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Як стверджують у Кремлі, Путін також нагадав про нібито внесок Росії у становлення американської державності, після чого президенти відзначили важливість “спільних сторінок історії”.

У Кремлі заявили, що телефонна розмова між Путіним і Трампом тривала 1 годину 25 хвилин і стала вже четвертою цьогоріч.

Розмова Путіна і Трампа про Україну

За словами Ушакова, президенти також порушили тему війни Росії проти України, зокрема “з урахуванням майбутньої участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня“.

У Кремлі стверджують, що Трамп підтвердив готовність сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій та пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Водночас російська сторона заявила про необхідність політико-дипломатичного врегулювання “з урахуванням принципових російських підходів”.

Крім того, за словами Ушакова, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито продовжать посередницькі зусилля та готові за потреби приїхати до Москви.

Окремою темою переговорів стала ситуація навколо Ірану.

За словами помічника Путіна, російський президент висловив сподівання, що переговори між США та Іраном дозволять знайти довгострокове рішення, а також підтвердив готовність Росії сприяти деескалації ситуації в регіоні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з Дональдом Трампом з нагоди Дня незалежності США.

За словами Зеленського, сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та домовилися продовжити особисте спілкування під час саміту НАТО в Анкарі.

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