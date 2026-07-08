В Одесі чоловік зачинився в перукарні з людьми: усі деталі інциденту
Уранці 8 липня в Хаджибейському районі Одеси чоловік зачинився у приміщенні перукарні разом із кількома людьми.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
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За попередньою інформацією, вранці до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який зайшов до перукарні в Хаджибейському районі Одеси та зачинився всередині разом із кількома людьми.
Чоловік не висував жодних вимог і не погрожував людям, однак відмовлявся відчинити двері.
На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Правоохоронці розпочали переговори з чоловіком.
Згодом поліція відчинила двері перукарні.
За інформацією Нацполіції, чоловік не завдав жодної шкоди людям, які перебували всередині приміщення.
Наразі правоохоронці спілкуються з усіма учасниками події, а самому чоловікові викликали додаткову медичну допомогу.
Обставини інциденту встановлюються.