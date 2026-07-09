Під час атаки дронів пролунали вибухи у Миколаєві.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вибухи у Миколаєві 9 липня: що відомо

За словами Віталія Кіма, ворожі Шахеди атакували транспортну інфраструктуру міста. Внаслідок вибухів постраждав 45-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

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Вибухи також пошкодили вантажівки та техніку.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає новий пакет ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Однак цього пакета недостатньо, тому Україна працює з партнерами над виробництвом ракет-перехоплювачів.

2 липня ворожі дрони атакували Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків, зафіксовані пожежі у різних районах міста. Щонайменше три людини постраждало.

14 червня прогриміли вибухи в Миколаєві. Російські ударні дрони атакували транспортну та енергетичну інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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