Минулого тижня українські водії чи не щодня бачили нові цінники на автозаправних станціях. Вартість бензину та дизеля зростала поступово, але майже без пауз.

Причиною стали різкі зміни на світовому нафтовому ринку, які швидко позначилися й на українському ринку пального.

Чого чекати від вартості бензину та дизеля вже у серпні, чи продовжать дорожчати нафтопродукти та чи є ризик побачити на стелах АЗС тризначні цифри, Фактам ICTV розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Зараз дивляться

Чому наприкінці липня різко подорожчало пальне

За словами Олександра Сіренка, серпень є одним із найактивніших місяців за рівнем споживання пального. Саме в серпні та вересні український ринок виходить на сезонний пік попиту на бензин, дизель і скраплений газ.

Але саме в цей період ринок зіткнувся із зовнішнім фактором, який суттєво впливає на ціни.

— Через загострення ситуації в Ормузькій протоці в середині липня різко подорожчала нафта. Це одразу потягнуло вгору європейські котирування на готові нафтопродукти, зокрема бензин і дизель, — пояснив експерт.

У результаті пальне на українському кордоні суттєво подорожчало. За словами Сіренка, оптові ціни стали рекордними.

Водії цього не бачать напряму, однак саме через подорожчання імпортних постачань автозаправні мережі почали поступово переглядати свої роздрібні ціни.

Чому оптові ціни стали вищими за роздрібні

Олександр Сіренко звертає увагу, що минулого тижня ринок опинився в досить незвичній ситуації. За його словами, в окремі дні паливо в оптових партіях коштувало дорожче, ніж його продавали на деяких автозаправних станціях без знижок.

Як зазначив аналітик, оптова ціна була вищою за роздрібну. Тобто дешевше було приїхати на АЗС і заправити автомобіль, ніж купувати пальне великими партіями.

Саме цим експерт пояснює випадки, коли на окремих АЗС тимчасово зникали окремі марки бензину чи дизеля або були перебої з їхнім продажем. За його словами, ситуація на світовому ринку змінювалася настільки швидко, що мережі АЗС просто не встигали оперативно коригувати ціни.

Станом на кінець липня окремі мережі вже майже підійшли до психологічної позначки у 90 грн за літр дизельного пального.

Що зараз відбувається зі світовими цінами на нафту

Попри стрімке подорожчання пального наприкінці липня, останніми днями на світовому ринку з’явилися сигнали, які можуть дещо стримати подальше зростання цін.

За словами Олександра Сіренка, після локального максимуму наприкінці минулого тижня вартість нафти почала знижуватися.

— Ще кілька днів тому нафта коштувала близько $100 за барель, а зараз уже приблизно $85. Це досить відчутне зниження за короткий проміжок часу, — зазначив він.

Утім, говорити про формування стійкої тенденції поки що зарано. Ринок залишається дуже чутливим до будь-яких новин, а ціни можуть змінюватися буквально за кілька годин.

За словами експерта, зараз найбільший вплив на нафтовий ринок мають два чинники, а саме події на Близькому Сході, зокрема в районі Ормузької протоки, та рішення і заяви Сполучених Штатів.

Саме ці фактори визначають, як змінюється вартість нафти, а згодом і ціни на готові нафтопродукти.

Сіренко звертає увагу, що ринок поступово починає менш гостро реагувати на події в районі Ормузької протоки.

— Світ уже певною мірою адаптувався до постійних новин із цього регіону. Навіть інциденти, які раніше могли спровокувати різкий стрибок цін, зараз уже не мають такого сильного впливу, — пояснив аналітик.

На його думку, це може свідчити про те, що світовий ринок поступово знаходить альтернативні маршрути постачання нафти, зокрема сухопутними ділянками.

Чому дизель дорожчає швидше за бензин

Найскладніша ситуація зараз саме з дизельним пальним. Як пояснює Олександр Сіренко, в Україні дизель залишається тим видом пального, що має найбільший попит. Це пов’язано передусім зі жнивами, активною роботою аграріїв, збільшенням вантажних перевезень та сезонним навантаженням на транспорт.

Саме тому дизель гостріше реагує на зміни світового ринку. Попри здешевлення нафти, європейські котирування на дизель поки що залишаються високими.

— Зараз дизель у Європі торгується приблизно по $1 210 за тонну. Для такого рівня цін на нафту це дуже дорого. Зазвичай такі котирування можна було б очікувати, якби нафта коштувала близько $100 за барель, — пояснив експерт.

За його словами, саме ця невідповідність зараз викликає найбільше занепокоєння. Адже нафта дешевшає, однак готові нафтопродукти поки що не поспішають повторювати цей рух. Через це український ринок і надалі відчуває тиск із боку дорогого імпортного ресурсу.

Що буде з цінами на бензин у серпні 2026 року

Попри те, що світові ціни на нафту останніми днями дещо знизилися, робити впевнені прогнози поки що зарано. За словами Олександра Сіренка, ситуація на ринку змінюється настільки швидко, що навіть протягом одного дня можуть з’явитися нові фактори, які вплинуть на вартість пального.

Аналітик пояснив, що наразі оптові та роздрібні ціни фактично зрівнялися. Але є інша проблема, адже європейські котирування поки що не знижуються, хоча нафта вже подешевшала. Це насторожує.

За словами аналітика, не всі мережі АЗС ще повністю відреагували на подорожчання, яке відбулося наприкінці липня. Тому в окремих регіонах ціни на АЗС України у серпні можуть і далі поступово зростати.

При цьому різких стрибків, які водії спостерігали минулого тижня, експерт наразі не очікує.

— Навряд чи ми знову побачимо підвищення одразу на кілька гривень за ніч. Швидше за все, ціни зростатимуть поступово, — зазначив Сіренко.

Чи зростуть ціни на пальне у серпні 2026 року

За словами експерта, зараз немає підстав говорити про різке подорожчання до психологічної позначки у 100 грн за літр. Проте дизельне пальне, найімовірніше, й надалі дорожчатиме.

Подальший розвиток подій залежатиме насамперед від ситуації на світовому ринку.

За словами Сіренка, зараз між ціною сирої нафти та вартістю готових нафтопродуктів утворився нетипово великий розрив. За аналогічної вартості нафти в інший період року дизель і бензин могли б коштувати значно дешевше.

На думку експерта, це може свідчити про тимчасовий дефіцит окремих видів пального на європейському ринку.

Чого очікувати водіям у серпні на ринку палива

Олександр Сіренко вважає, що найближчими тижнями український ринок залишатиметься дуже залежним від світових котирувань.

Якщо ціни на нафту й надалі знижуватимуться, це згодом може позначитися і на ціні на бензин в Україні у серпні 2026 року. Проте, поки європейські котирування на бензин і дизель залишаються високими, швидкого здешевлення на АЗС очікувати не варто.

Тому в серпні водіям, найімовірніше, варто готуватися до помірного зростання цін, а не до їхнього різкого стрибка. За оцінкою експерта, наразі сценарій, за якого дизель коштуватиме понад 100 грн за літр, виглядає малоймовірним, але не неможливим.

Чи можна стримати зростання цін на пальне

На думку Олександра Сіренка, одним із способів пом’якшити різкі стрибки цін на пальне могла б стати більш гнучка податкова політика.

Експерт звернув увагу, що новий прем’єр-міністр Сергій Корецький добре знає специфіку паливного ринку, адже раніше працював у цій сфері.

— Хотілося б побачити прості рішення. Наприклад, тимчасове зниження податкового навантаження в періоди, коли світові котирування різко зростають, — зазначив Сіренко.

За його словами, йдеться не про повне скасування податків, а про механізм, який дозволив би автоматично пом’якшувати цінові коливання.

Він пояснив, що, коли котирування на нафту й нафтопродукти різко зростають, можна було б тимчасово зменшувати податкове навантаження. А коли ринок стабілізується і ціни на АЗС у серпні 2026 року знову підуть вниз, ставки можна повернути до попереднього рівня.

Як приклад він навів так званий плаваючий механізм оподаткування, який уже використовують окремі країни, зокрема в Європі. На його думку, адаптація такого підходу до українських реалій допомогла б зробити ціни на АЗС більш прогнозованими та уникати різких стрибків вартості пального.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.