Внаслідок ранкової російської атаки на Дніпро було пошкоджено трубопровід аміаку на одному з підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували витік, загрози для населення наразі немає.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Витік аміаку у Дніпрі після атаки РФ: що відомо

За даними ДСНС, ворожий удар пошкодив трубопровід аміаку на території підприємства.

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Підрозділи служби оперативно ліквідували наслідки аварії, перекрили всі засувки ємностей і зупинили витік небезпечної речовини.

У ДСНС наголосили, що концентрація аміаку в повітрі перебуває під постійним контролем, а загрози для населення немає.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок витоку аміаку одна людина звернулася до міської лікарні з ознаками отруєння.

– Через атаку на одне з підприємств було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники ліквідували наслідки аварії. Витік зупинено. Одна людина звернулася до міської лікарні з отруєнням, – зазначив Філатов.

Він також пояснив, що саме витік аміаку став причиною різкого запаху, на який скаржилися жителі міста.

Які наслідки атаки на Дніпро

За словами Бориса Філатова, внаслідок російського удару пошкоджено три секції багатоповерхового будинку, вибито близько 300 вікон, постраждали меблевий магазин, торговельні павільйони та автомобілі.

Крім того, через обстріл було пошкоджено контактну мережу тролейбусів, однак її вже відновили, і громадський транспорт працює у звичному режимі.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що впродовж доби російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

За попередніми даними, поранення дістали двоє людей, серед них дитина.

У самому Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автівки.

Нагадаємо, 24 липня РФ завдала удару по пасажирському потягу на Дніпропетровщині.

Напередодні, 23 липня, троє людей загинули, 29 дістали поранення під час вибухів у Павлограді Дніпропетровської області, що стали наслідком ударів керованих авіабомб (КАБів).

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