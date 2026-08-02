Внаслідок російської атаки безпілотниками на Харків зафіксували влучання у трьох районах – Індустріальному, Київському та Салтівському. Відомо про щонайменше трьох постраждалих людей.

Про наслідки ударів у Харкові розповіли очільник обласної військової організації Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 2 серпня: які наслідки

За уточненою інформацією, в Індустріальному районі зафіксували декілька ударів російських безпілотників.

Зараз дивляться

Внаслідок обстрілу постраждали двоє дітей. Серед них – восьмирічна дівчинка та 13-річний хлопчик. Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес.

Крім них, в Індустріальному районі допомога лікарів знадобилася 74-річному чоловіку, який також зазнав гострої реакції на стрес.

Водночас Терехов розповів, що відбулися влучання в Київському районі. Пошкоджено автомобіль. Там обійшлося без пожежі та постраждалих.

Також ударний безпілотник врізався у дах багатоповерхового житлового будинку в Салтівському районі. На щастя, там теж без постраждалих. На місці працюють профільні служби.

Атака на Харківщину 2 серпня

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки російських безпілотників на Харківську область постраждали п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

Крім Харкова, війська РФ атакували село Логачівка Харківського району.

Внаслідок влучань спалахнули дві пожежі – горіли складська будівля, дерев’яні піддони та приміщення СТО. Пошкоджено приватні будинки, складські та господарські споруди.

У ДСНС розповіли, що під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікувального закладу.

До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС. На місцях подій працюють сапери та психологи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 621-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ГСЧС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.