Унаслідок нічних вибухів у Києві 5 серпня постраждали, щонайменше, 26 людини, ще одна, на жаль, загинула.

Про наслідки атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та ДСНС України.

Вибухи в Києві 5 серпня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Києві, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного удару по Києву та рух ударних БпЛА у напрямку міста.

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Згодом Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

За уточненою інформацією, унаслідок російської комбінованої атаки на Київ 5 серпня пошкодження зафіксували одразу в чотирьох районах Києва.

В Оболонському районі сталося влучання по нежитловій забудові та офісній будівлі. Також виникли пожежі у складських приміщеннях за двома адресами.

У Голосіївському районі внаслідок удару зруйновано приватний житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів двох постраждалих, водночас пошуково-рятувальна операція тривала, оскільки під уламками могли залишатися люди.

Крім того, на території одного з промислових підприємств стався витік аміаку, який рятувальники оперативно локалізували. За даними ДСНС, загрози для населення немає.

У Святошинському районі загорілося складське приміщення одного з магазинів.

У Деснянському районі виникли пожежі у двох нежитлових будівлях.

Також під час повторних вибухів було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, а його водій дістав травми.

Станом на ранок відомо, що унаслідок вибухів у Києві 5 серпня загинула одна людина, ще 26 дістали поранення. Із них 16 госпіталізували, четверо перебувають у важкому стані.

За даними директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, серед госпіталізованих п’ятеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані, дев’ятеро — у стані середньої тяжкості, двоє — у легкому стані.

10 людям медичну допомогу надали амбулаторно.

На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Остаточні наслідки вибухів в Києві сьогодні встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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