Складські приміщення горять після вибухів у Києві сьогодні, 31 серпня. Про займання повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи в Києві 31 серпня: що сталося

За даними КМВА, у Деснянському районі Києва загорілися складські приміщення. На місце події прямують відповідні служби.

Причини пожежі та інформацію про можливих постраждалих у міській військовій адміністрації наразі не повідомляли.

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Приблизно за пів години до повідомлення про загоряння у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників.

У КМВА закликали жителів столиці негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до відбою повітряної тривоги.

Інформація про обставини події та можливі наслідки вибухів у Києві 31 серпня уточнюється.

Пізніше у КМВА повідомили, що загоряння сталося в селі Погреби Київської області.

Нагадаємо, уночі проти 31 серпня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою та безпілотниками різних типів, більшість із яких були реактивними.

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