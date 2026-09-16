РФ атакувала автобус у Нікопольському районі: є загиблі та поранені
П’ятеро людей загинули та щонайменше семеро дістали поранення через удар по рейсовому автобусу в Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на автобус у Нікопольському районі: що відомо
Атака на автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області сталася вранці 16 вересня.
За даними очільника ОВА, росіяни поцілили по транспортному засобу безпілотником.
П’ятеро людей загинули на місці.
Семеро поранених наразі перебувають під наглядом лікарів у медзакладах, де їм надають усю необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олександр Ганжа
Фото: Дніпропетровська ОВА