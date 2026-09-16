П’ятеро людей загинули та щонайменше семеро дістали поранення через удар по рейсовому автобусу в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на автобус у Нікопольському районі: що відомо

Атака на автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області сталася вранці 16 вересня.

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За даними очільника ОВА, росіяни поцілили по транспортному засобу безпілотником.

П’ятеро людей загинули на місці.

Семеро поранених наразі перебувають під наглядом лікарів у медзакладах, де їм надають усю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олександр Ганжа

Фото: Дніпропетровська ОВА

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