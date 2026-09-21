Вибухи у Запоріжжі прогриміли вночі 21 вересня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив в. о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 21 вересня: що відомо

Унаслідок нічних вибухів у Запоріжжі зафіксовані влучання у кілька багатоповерхових житлових будинків, торговельний центр та навчальний заклад.

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Як уточнили у ДСНС України, внаслідок вибухів у Запоріжжі пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки, там спалахнули пожежі. Крім того, горів торговельний центр.

Після обстрілу пожежа сталася і в корпусі одного з вищих навчальних закладів. Йдеться про третій корпус Запорізького національного університету в Олександрівському районі міста.

Це найстаріша будівля ЗНУ — колишня Олександрівська жіноча гімназія, зведена на початку XX століття. Як пишуть місцеві ЗМІ, історичний корпус зазнав руйнувань унаслідок прямого влучання та пожежі. Пошкоджено, зокрема, частину будівлі, де свого часу розташовувалася домова церква.

На місцях влучань працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Спочатку було відомо про одного пораненого, однак згодом кількість постраждалих зросла до шести.

Четверо людей дістали травми внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок. Ще одна людина постраждала в іншому будинку. Серед травмованих — троє чоловіків та дві жінки.

Наразі інформація щодо інших можливих постраждалих та наслідків вибухів у Запоріжжі 21 вересня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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