Російські війська вночі та вранці 1 жовтня продовжили атаки на Україну.

У Києві після ударів безпілотників виникли пожежі у трьох районах, зокрема був удар по школі, де саме перебували учні та вчителі. В Одесі пошкоджений бізнес-центр, а в Сумах керована авіабомба влучила у приватний житловий сектор.

Під ударом перебували також Дніпропетровщина та Рівненщина. На Нікопольщині внаслідок атак російських безпілотників загинув чоловік, а на Рівненщині поранена жінка, її будинок пошкоджено.

Зараз дивляться

Тим часом у Польщі з 1 жовтня починають застосовувати нові процедури ідентифікації повітряних об’єктів.

Про ці та інші події ночі та ранку 1 жовтня — читайте в дайджесті.

Атака дронами на Київ

Уночі проти 1 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували у Солом’янському, Печерському та Оболонському районах столиці.

Найбільше локацій із пошкодженнями зафіксували у Солом’янському районі. Там виникла пожежа у приміщенні на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку, також загорілися припарковані поруч автомобілі. Пожежу ліквідували.

Згодом стало відомо про влучання у заклад освіти в цьому ж районі. Інформація про можливих постраждалих уточнюється, на місце направили відповідні служби. Також у Солом’янському районі зафіксували влучання у складські приміщення.

У Печерському районі уламки впали на дах нежитлової будівлі та спричинили пожежу. Рятувальники ліквідували займання.

В Оболонському районі горіло складське приміщення на значній площі. Пожежу також ліквідували.

Унаслідок атаки в Оболонському районі постраждала одна людина. Медики надали їй допомогу на місці. Дані про інші можливі наслідки атаки на Київ уточнюються.

Удар керованою авіабомбою по Сумах

Уночі 1 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Сумах. Влучання зафіксували у приватному житловому секторі Ковпаківського району.

За попередніми даними міської військової адміністрації, пошкоджені близько шести житлових будинків.

Постраждали дві жінки віком 60 та 41 рік. Обох після атаки госпіталізували.

На місці працюють відповідні служби. Масштаби руйнувань та інші можливі наслідки удару уточнюються.

Атака на Одесу

Уночі проти 1 жовтня російські війська атакували Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр, де виникла пожежа.

Унаслідок атаки пошкоджені дах та фасад двох будівель. Вибухова хвиля вибила вікна, а на п’ятому поверсі частково зруйновані стіни.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. За даними міської влади, пошкоджень житлового фонду не зафіксовано.

Постраждала одна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці. Комунальні служби продовжують прибирати територію та ліквідовувати наслідки удару.

Загиблий внаслідок атак на Нікопольщину

Російські війська понад десять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.

Під ударами перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок російських атак загинув 44-річний чоловік.

Інформація про інші наслідки ударів та можливі пошкодження уточнюється.

Атака на Рівненщину

Уночі проти 1 жовтня російські війська атакували Рівненську область.

Унаслідок удару постраждала жінка. Вона дістала поранення плечей та обличчя, її госпіталізували.

Також пошкоджень зазнав будинок постраждалої.

Інформація про інші наслідки нічної атаки на область уточнюється.

Польща змінює процедури реагування на повітряні загрози

Із 1 жовтня польська армія починає застосовувати оновлені процедури ідентифікації повітряних об’єктів та реагування на загрози.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, зміни мають спростити ідентифікацію потенційно ворожих цілей. Для оцінки ситуації військові зможуть використовувати дані радарів та інших систем, а також інформацію української сторони.

Польща вже раніше змінювала механізми ухвалення рішень щодо повітряних загроз. Зокрема, польська влада повідомляла про спрощення та автоматизацію частини процедур, щоб військові могли швидше реагувати на об’єкти, які становлять небезпеку.

Необхідність таких змін у Варшаві пов’язують із загрозою проникнення безпілотників і ракет у польський повітряний простір під час російських атак на Україну. Польська влада раніше підтверджувала, що сили ППО та чергові винищувачі приводять у готовність під час масштабних ударів РФ поблизу кордону.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російських виборів

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо проведених 18–20 вересня виборів до Державної думи РФ та російських дестабілізаційних дій у Європі.

У документі йдеться, що голосування не відповідало фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів, а нова Держдума не може розглядатися як демократично обраний представницький орган. Резолюцію підтримали 59 членів ПАРЄ, голосів проти не було.

Окремо Асамблея засудила проведення російських виборчих процедур на тимчасово окупованих територіях України та примус українських громадян до участі в них.

ПАРЄ також закликала до санкцій проти причетних до організації таких виборів та обмеження видання туристичних віз громадянам РФ. Серед інших положень — заклик продовжувати підтримку України та використовувати заморожені російські суверенні активи для її оборони й відбудови.

Трамп висловився про ціни на дизель та удари по НПЗ РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація на ринку дизельного пального значною мірою пов’язана з виведенням з ладу російських нафтопереробних потужностей.

За його словами, нинішні проблеми з дизельним пальним більше пов’язані з війною Росії проти України та ударами по російських НПЗ, ніж із подіями на Близькому Сході.

Трамп зазначив, що нафтопереробні заводи РФ, які виробляють дизельне пальне, втрачають потужності через удари.

Водночас Reuters пов’язує подорожчання дизельного пального із сукупністю чинників, серед яких перебої з постачанням через війну з Іраном та удари України по російській енергетичній інфраструктурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 681-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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