Уночі проти 1 листопада російські війська атакували Сумську область. Під удар потрапили три громади.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Сумську область 1 листопада: що відомо

Під час нічної атаки на Сумську область під обстрілами опинилися Сумська, Конотопська та Глухівська громади.

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За інформацією ДСНС, у Сумській та Конотопській громадах під ворожими ударами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, автотранспорт і нежитлова будівля.

Уночі російський безпілотник також атакував житловий сектор Глухівської громади. Унаслідок удару виникла пожежа, яку прибули ліквідовувати рятувальники. Під час гасіння російські війська повторно атакували місце, де працювали співробітники ДСНС.

Попри повторний удар, особовий склад рятувальників не постраждав. Усі пожежі, що виникли внаслідок російських атак, ліквідовано, а території обстежено.

За попередньою інформацією ДСНС, внаслідок серії російських ударів по Сумщині травмовано шестеро людей.

Остаточні наслідки атаки на Сумську область 1 листопада встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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