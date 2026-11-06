Без захисту ППО існування ключових об’єктів Києва під питанням – Кличко
- Київська влада з весни працює над забезпеченням життєдіяльності столиці.
- Без захисту ППО подальше функціонування ключових об'єктів Києва - під загрозою через інтенсивні російські атаки.
Столична влада з весни працює над заходами для забезпечення життєдіяльності Києва, попри те, що План стійкості не затверджували протягом шести місяців.
Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко у п’ятницю, 6 листопада.
Кличко про підготовку Києва до зими
– Зазначу: ще з весни у нас працює енергетичний штаб із життєзабезпечення міста. До нього столиця залучила експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Не про все можемо публічно говорити, – додав він.
За словами мера, через високу інтенсивність обстрілів Києва без прикриття ключових об’єктів системами ППО під загрозою опинилося їхнє відновлення, стабільне функціонування і саме існування.
Кличко розповів, що станом на 6 листопада опалення отримали майже 55% багатоквартирних будинків столиці. Теплопостачанням забезпечені понад 78% закладів соціальної сфери.
– Із понеділка, 2 листопада, Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків. На сьогодні теплопостачання вже подали в майже 55% багатоквартирних будинків міста. До опалювального сезону централізовану систему теплопостачання Київ підготував повністю. А також втілив частину першочергових заходів Плану стійкості. Інші його проєкти – в роботі, додав мер.
Кличко наголосив, що Київ розпочав опалювальний сезон 16 жовтня і був першим містом в Україні, де запустили подачу тепла.
На першому етапі опалення почали подавати до закладів соціальної сфери за заявками їхніх керівників. Наразі тепло вже отримують понад 78% таких установ.
– На запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі – необхідно трохи більше тижня, – зауважив мер.
Він додав, що Росія продовжує завдавати ударів по єдиній енергетичній системі України. Внаслідок атак пошкоджень зазнали як генерувальні потужності, так і системи передачі електроенергії по всій країні.
Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з електропостачанням склалася в Києві через наслідки російських обстрілів.
Жителі столиці та підприємства змушені тривалий час обходитися без електроенергії та водопостачання.