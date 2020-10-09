Лічильники мають бути безкоштовними для малозабезпечених киян, – Шлапак

Всі житлові субсидії на період карантину для киян повинні бути збережені. Місцева влада має зробити все, щоб малозахищені верстви населення менше платили по тарифах за ЖКГ.

Про це під час брифінгу вчора, 8 жовтня, у Відкритому штабі ВО Батьківщина заявила кандидат у депутати Київської міської ради Алла Шлапак.

За її словами, лише за 2020 рік сума, яка виділена на оплату субсидій для малозабезпечених, була зменшена на 10 млрд грн.

-У нас люди стали краще жити? Чи бідніших стало менше? Неправда. Якраз ці цифри – діагноз того, що робить зараз влада. Заборгованість населення за 2 квартали 2020 року зростає дуже швидко, вже 60 млрд грн. Уряд каже – винне населення, але я знаю, що сьогодні найбільше платять за комунальні послуги найбідніші, – підкреслила Шлапак.

Також кандидат додала, що близько 120 тис. киян отримувачів субсидій не в змозі самостійно встановити лічильники обліку газу й води. Вони є заручниками проблем будинків, у яких вони живуть.

Саме тому команда Батьківщини зробить все, щоб лічильники для малозабезпечених були встановлені коштом надавачів цих послуг, або за рахунок міського бюджету. Також обов’язково закінчиться ганебна практика дотацій для комунальних підприємств.

Нещодавно Факти ICTV писали про комуналку в Україні: на що зростуть ціни та як не переплатити зайвого.