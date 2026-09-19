Погода в Україні найближчими днями суттєво зміниться. Після комфортних вихідних із температурою до +28°С у південних областях прийде активний холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та різке похолодання.

Якою буде погода з 19 до 27 вересня 2026 року, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні на 10 днів: коли різко похолодає

За словами Наталії Птухи, вихідні ще будуть відносно комфортними для більшості регіонів України, однак наступного тижня погода стане прохолоднішою та вологішою.

Зараз дивляться

У суботу, 19 вересня, через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт із північного заходу. Він буде не надто активним, тому опади очікуються лише в частині регіонів.

Місцями короткочасні дощі пройдуть у північних областях, вночі також у більшості західних та у Вінницькій області, а вдень – у більшості центральних регіонів.

На решті території істотних опадів не прогнозують.

Температура 19 вересня становитиме:

вночі +10…+15°С, на крайньому заході та сході +6…+11°С;

вдень +21…+26°С;

у західних та північних областях +18…+23°С.

У західних областях вночі та вранці можливий туман.

У неділю, 20 вересня, практично по всій Україні очікується суха та спокійна погода з проясненнями.

Вночі температура становитиме +10…+15°С, на півдні та сході – до +19°С. Вдень повітря прогріється до +21…+26°С.

За словами Птухи, на півдні у вихідні місцями може бути ще тепліше – до +28°С.

Суттєво змінюватися погода почне у понеділок, 21 вересня. Україну перетинатиме активний холодний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном.

Вночі дощі прогнозують у західних та північних областях, а вдень вони поширяться на більшість території країни. У північних та центральних регіонах місцями можливі значні дощі.

Одночасно з північного заходу почне надходити холодніше повітря.

Температура 21 вересня становитиме:

вночі +10…+15°С;

вдень +13…+18°С;

на півдні та сході вночі +14…+19°С, вдень +21…+26°С.

Ще відчутнішим похолодання стане 22 вересня. У більшості областей часом дощитиме, лише на сході та південному сході вдень буде без опадів.

Температура вночі опуститься до +7…+12°С, а вдень становитиме лише +11…+16°С.

Тепліше залишатиметься на півдні та сході: вночі +11…+16°С, вдень +16…+21°С.

У середу, 23 вересня, прохолодна та дощова погода збережеться.

У більшості областей прогнозують:

вночі +4…+10°С;

вдень +11…+16°С.

На півдні та сході вночі очікується +8…+13°С, вдень – +13…+18°С.

За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, 24–26 вересня Україна залишатиметься в полі зниженого атмосферного тиску.

На більшій частині території країни часом проходитимуть дощі, а погода буде переважно хмарною.

Температура в цей період суттєво не зміниться:

вночі +4…+10°С;

вдень +11…+18°С;

на півдні та сході вночі +8…+13°С, вдень +16…+23°С.

За словами Птухи, зміна погоди очікується 27 вересня – у більшості областей опади припиняться, однак на півдні та сході дощі ще можливі.

Попередження про небезпечні погодні явища

У ніч проти 19 вересня та вранці у західних областях очікуються тумани з видимістю 200–500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, 19–21 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях.

У Тернопільській та Черкаській областях надзвичайна пожежна небезпека очікується 19–20 вересня.

Раніше Факти ICTV дізнавалися, коли чекати на осіннє похолодання, якою буде погода найближчими днями та коли восени очікувати вже більш відчутної зміни температури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.