Команда Байдена: хто обійме ключові посади у новій адміністрації

20 січня під час інавгурації Джо Байден офіційно обійме посаду президента США. Разом з ним поповниться новими обличчями і уряд Штатів.

Що відомо про команду Байдена, хто обійме ключові посади і чого чекати Україні від призначень – читайте у матеріалі.

Камала Гарріс

Посаду віце-президента США у Білому домі вперше обійме афроамериканка. Камала Гарріс навчалася в Університеті Говарда, де отримала освіту політолога та економіста. Пізніше вона здобула ступінь доктора юридичних наук у Каліфорнійському університеті.

Також Камала Гарріс є сенатором від штату Каліфорнія і має великий політичний та правничий досвід. Зокрема, вона працювала генеральним прокурором Каліфорнії та окружним прокурором Сан-Франциско.

На посаді генпрокурора вона боролася з організованою злочинністю і секс-торгівлею.

Джен Псакі

Речницею президента стане Джен Псакі, яка займатиметься питаннями комунікацій в Білому домі. Освіту вона здобула у коледжі Вільгельма і Марії – державному дослідницькому університеті в місті Вільямсберг (Віргінія).

У 2011-2013 роках Джен Псакі обіймала посаду прес-секретаря тодішнього президента США Барака Обами. Також вона працювала у прес-службі колишнього держсекретаря США демократа Джона Керрі.

Як офіційний представник Держдепартаменту вона висловлювала офіційну позицію США щодо анексії Криму та початку війни на Донбасі під час інтерв’ю та на прес-брифінгах. Тоді Псакі звертала увагу на те, що Росія перекидає війська в Україну і зриває перемир’я.

Ентоні Блінкен

Повертається у велику політику ще один досвідчений державний діяч. Ентоні Блінкен обійме посаду держсекретаря США.

Освіту здобув у провідних американських університетах – Гарвардському та Колумбійському. Пізніше Блінкен працював на ключових посадах у Державному департаменті та Раді національної безпеки.

Зокрема, за президентства Обами Блінкен був заступником радника з питань нацбезпеки. До слова, Байден тоді обіймав посаду віце-президента.

Джон Керрі

Держсекретар США за часів президентства Барака Обами Джон Керрі також повертається у велику політику. Він обійме посаду спецпосланця президента з питань клімату.

Із 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс. У другій адміністрації Обами він очолив Держдеп.

На посаду спецпосланця його обрали невипадково, адже у 2015 році Джон Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США, яка передбачає зобов’язання скоротити викиди в атмосферу.

Щоправда у 2017 році Дональд Трамп заявив, що виводить країну з неї, а у листопаді 2020-го Штати офіційно вийшли зі списку її підписантів.

Джейк Салліван

44-річний Джейк Салліван стане радником з питань нацбезпеки. Він вже працював на аналогічній посаді у 2013-2014 роках, коли Джо Байден був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

Закінчив Єльський університет, а потім продовжив освіту в Оксфордському університеті.

Крім того, Джейк Салліван працював керівником відділу планування політики тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон за президенства Обами і був одним із її найближчих стратегічних радників.

Алехандро Майоркас

Американський правник і державний діяч кубинського походження Алехандро Майоркас в новому уряді обійме посаду міністра внутрішньої безпеки. Він – мігрант, народився в Гавані, але разом з батьками і сестрою емігрував до США.

Родина мала статус політичних біженців після Кубинської революції. У Штатах закінчив Каліфорнійський університет в Берклі та Університет Лойоли Мерімаунт.

За часів президентства Обами Алехандро Майоркас очолював Службу громадянства та імміграції, де відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила тим, хто нелегально прибув у США в неповнолітньому віці, легально влаштуватися в країні.

Призначення Майоркаса на посаду відповідає одній із передвиборних ідей Байдена: відмові від найжорсткіших заходів адміністрації Трампа щодо обмеження міграції. У квітні минулого року він розпорядився на 60 днів заборонити приймати іммігрантів у країну.

А у січні 2021 року стало відомо, що часткову заборону на імміграцію в США, яка стосується тих, хто хотів отримати зелену картку та іноземних працівників, продовжили.

Майоркас уже заявив, що його департамент підтримуватиме репутацію США як гостинної країни, а Байден сподівається. що це призначення допоможе виправити недоліки міграційної системи.

Евріл Гейнс

Першою жінкою на посаді директора Національної розвідки стане Евріл Гейнс. Вона навчалася у школі права Джорджтаунського університету, де спеціалізувалася на міжнародному праві та займалася проблемами дотримання прав людини.

Крім того, Гейнс була першою жінкою на посаді заступника глави ЦРУ в 2013-2015 роках. З 2014 до 2017 року вона працювала у Держдепартаменті заступником радника з питань національної безпеки в уряді Барака Обами.

Мішель Флурной

Міністром оборони США також вперше готується стати жінка. Мішель Флурной освіту здобувала у Гарварді й Оксфорді.

У 90-х роках вона працювала в Міністерстві оборони за часів адміністрації колишнього президента США Білла Клінтона, де обіймала посаду заступника помічника міністра оборони зі стратегії.

З 2009 до 2012 року Флурной була заступником міністра оборони з політичних питань.

Рон Клейн

Правник і політик Рон Клейн стане новим очільником апарату Білого дому. Він закінчив Гарвардську школу права і свого часу був помічником судді Верховного суду.

Рон Клейн вже обіймав посаду керівника апаратів двох віце-президентів США – Альберта Гора і Джо Байдена. На початку 2020 року Клейн приєднався до президентської кампанії Байдена, де був старшим радником.

Лінда Томас-Грінфілд

Посаду постійного представника США в ООН обійме Лінда Томас-Грінфілд. Раніше вона була заступником помічника секретаря Бюро з питань населення, біженців та міграції, послом у Ліберії, генеральним директором зовнішньої служби та директором з управління персоналом.

Також Лінда Томас-Грінфілд обіймала посаду помічника держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи в регіоні.

Джанет Єллен

Новим міністром фінансів готується стати Джанет Єллен. Свого часу вона викладала у Гарварді, Лондонській школі економіки, Школі бізнесу Гааса, а також обіймала посади президента Західної економічної асоціації та віце-президента Американської економічної асоціації.

Також Джанет Єллен працювала в адміністрації Білла Клінтона, де очолювала Раду економічних радників Білого дому. В адміністрації Обами вона була першою жінкою на посаді голови Федеральної резервної системи США.

Сесілія Роуз

Головою Економічної ради в уряді Байдена стане Сесілія Роуз. Раніше вона була деканом Принстонської школи громадських і міжнародних відносин, а також професором економіки і суспільних відносин у Принстонському університеті.

Крім того, Сесілія Роуз вже була членом Ради економічних радників президента Барака Обами і працювала в Національній економічній раді за часів Клінтона як спеціальний помічник президента.

Що нові члени команди Байдена говорять про Україну і РФ?

Майбутній віце-президент США Камала Гарріс і раніше заявляла, що Росія захопила території України і надає військову підтримку бойовикам на Донбасі. За її словами, анексія Криму та постійні російські кібератаки є серйозним порушенням міжнародного права.

Камала Гарріс звинувачує Росію у збитті малазійського Boeing 777 над Донбасом. Але водночас вона переконана, що з РФ потрібно налагоджувати певні стратегічні дипломатичні відносини.

Новий держсекретар США Ентоні Блінкен взагалі добре знайомий з Україною, адже свого часу його дід виїхав звідси до США. У Києві Блінкен був 2015 році і наголошував на необхідності підтримки незалежності НБУ, проведення реформи прокуратури і виконання вимог МВФ.

Також майбутній держсекретар є прихильником антиросійських санкцій. Він неодноразово заявляв, що анексія Криму дорого обійдеться російській економіці.

А в одній зі свої колонок для New York Times Блінкен навіть закликав адміністрацію Трампа надати Україні летальну зброю.

Колишній очільник Держдепу і майбутній спецпосланець президента з питань клімату Джон Керрі також бував з візитами в Україні. У своїх заявах він визнавав анексію Криму РФ, російську агресію на Сході України, а так звані ДНР та ЛНР називав маріонетками в руках Кремля.

Його позиція полягала в тому, що Росія повинна закрити кордони, вивести важке озброєння з Донбасу та припинити фінансування бойовиків.

Нова речниця президента США Джен Псакі також добре відома заявами на підтримку України.

Вона неодноразово критикувала політику Росії, засуджувала анексію Криму та прямо говорила про російську агресію на Донбасі, зазначаючи, що ті люди, які виступають в різних східних районах, є проросійськими сепаратистами.

Майбутній міністр оборони США Мішель Флурной на початку війни на Донбасі заявляла, що Росія підтримує сепаратистів і лише загострює ситуацію, а Путін перебуває на шляху ескалації конфлікту.

Джейк Салліван, який обійме посаду радника президента з питань нацбезпеки, також є критиком Кремля. Зокрема, він підтримував санкції США проти Росії, критикував РФ за втручання у вибори в Штатах у 2016 році.

А після початку війни на Донбасі Салліван виступав за активнішу допомогу з боку США Збройним силам України.

Чого Україна очікує від президентства Байдена

Тим часом в Офісі президента України назвали пріоритети співпраці з Байденом. Зокрема, найголовнішими питаннями залишаються війна на Донбасі та звільнення Криму від російської окупації.

Також планують переглянути можливість нарощення товарообігу між країнами, а окремою темою для обговорення стане боротьба з корупцією.