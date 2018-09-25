Світоліна розгромно програла на старті турніру в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку у першому колі тенісного турніру в китайському Ухані.

У першому колі тенісного турніру в Ухані (Китай) серії WTA Premier 5 Еліна Світоліна зустрічалася з представницею Білорусі Аріною Соболенко.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:2, 1:6 на користь білоруски.

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Спортсменки провели на корті майже дві години.

Для Соболенко ця перемога стала сьомою в сезоні над представницею топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни Світоліної це був перший матч після поразки в четвертому раунді US Open. Аріна Соболенко також залишила Нью-Йорк після 1/8 фіналу, але вже встигла зіграти в Квебеку, де програла на старті змагань.

Раніше Світоліна розповіла, як завоювати її серце.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography