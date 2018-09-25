PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Світоліна розгромно програла на старті турніру в Ухані/

Світоліна розгромно програла на старті турніру в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку у першому колі тенісного турніру в китайському Ухані.

У першому колі тенісного турніру в Ухані (Китай) серії WTA Premier 5 Еліна Світоліна зустрічалася з представницею Білорусі Аріною Соболенко.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:2, 1:6 на користь білоруски.

Читайте: Світоліна у відвертому купальнику біля басейну шокувала фанатів

Спортсменки провели на корті майже дві години.

Для Соболенко ця перемога стала сьомою в сезоні над представницею топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни Світоліної це був перший матч після поразки в четвертому раунді US Open. Аріна Соболенко також залишила Нью-Йорк після 1/8 фіналу, але вже встигла зіграти в Квебеку, де програла на старті змагань.

Раніше Світоліна розповіла, як завоювати її серце.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка