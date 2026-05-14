У березні 2026 року на круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані зафіксували спалах хантавірусної інфекції. Судно вийшло з Ушуаї на півдні Аргентини 20 березня та мало завершити маршрут у Кабо-Верде. На борту перебувало близько 150 туристів із різних країн.

Чи є хантавірус в Україні та що відомо про новий штам, читайте в нашому матеріалі.

Чи захворіли українці хантавірусом на кораблі MV Hondius

Під час подорожі у кількох пасажирів виявили ознаки інфікування. Згодом у частини з них діагноз підтвердили після евакуації до Нідерландів. Повідомлялося про летальні випадки, а також про людей, які проходять лікування після підтвердження діагнозу.

За даними МЗС України, серед членів екіпажу судна MV Hondius перебували п’ятеро громадян України.

Один із них був евакуйований спецрейсом до Нідерландів, ще четверо залишаються на борту під час переходу судна до порту призначення. Після прибуття їх планують направити до медичного закладу для карантинного спостереження.

У відомстві зазначили, що стан українських членів екіпажу наразі стабільний, ознак погіршення здоров’я не фіксують.

Чи зафіксовані випадки хантавірусу в Україні

Як розповіли у Центрі громадського здоров’я України, серотип хантавірусу Andes (Andes virus), про який останнім часом повідомляють міжнародні медичні організації, не фіксувався в Україні, не циркулює на її території та не має умов для формування сталих природних осередків.

Водночас у країні, як і в більшості держав Європи, періодично виявляються інші різновиди хантавірусів, які пов’язані з локальними популяціями диких гризунів.

Підвищена увага до Andes virus пов’язана з тим, що в окремих випадках інфекція може мати тяжкий перебіг, а також із повідомленнями про летальні наслідки та зафіксовані епізоди обмеженої передачі вірусу між людьми при тісному контакті.

Попри це, міжнародні організації охорони здоров’я наголошують: для населення Європи загальний ризик зараження залишається низьким.

Чому Andes virus не закріпився б в Україні

Фахівці пояснюють, що ключовим фактором є відсутність природного резервуара вірусу. У випадку Andes virus ним виступає довгохвостий карликовий рисовий хом’як — вид гризуна, який поширений виключно в Південній Америці. В Україні та в Європі цей вид не зустрічається, а без стабільного носія вірус не може підтримувати безперервний природний цикл.

Другим важливим чинником є особливості передачі інфекції між людьми. Навіть у разі завезення вірусу інфікованою особою (інкубаційний період може тривати до шести тижнів) подальше поширення в побутових умовах вважається вкрай малоймовірним. У науковій літературі описані лише поодинокі випадки зараження після тривалого та тісного контакту.

Крім того, серед громадян України, які перебували на борту судна MV Hondius, не було зафіксовано підтверджених випадків інфікування.

Хантавіруси — це велика група вірусів, основними носіями яких є гризуни. Людина найчастіше інфікується випадково: при вдиханні пилу, забрудненого виділеннями тварин, через контакт із зараженими поверхнями або значно рідше — внаслідок укусу гризуна.

У світі виділяють дві основні клінічні форми хантавірусної інфекції. Перша — геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка переважно реєструється в Європі та Азії. Її спричиняють, зокрема, віруси Puumala та Dobrava, що циркулюють і на території України.

Друга форма — хантавірусний легеневий синдром, характерний для Американського континенту. Саме його може викликати Andes virus. Цей тип інфекції здатний швидко прогресувати та у тяжких випадках потребує інтенсивної медичної допомоги.

Де запровадили карантин через хантавірус

Після спалаху хантавірусу серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius у Європі почали запроваджувати посилені заходи епідконтролю та відстеження контактних осіб.

У Франції для всіх, хто міг контактувати з інфікованими, діє спеціальний медичний протокол. Він передбачає обов’язкове обстеження, регулярний нагляд лікарів і, за показаннями, ізоляцію в медзакладах. Частину людей уже госпіталізували для додаткового спостереження.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що влада зосереджена на швидкому виявленні контактів і розриві можливих ланцюгів передання вірусу. За його словами, всі служби працюють у посиленому режимі.

Уряд також зобов’язав усіх пасажирів і контактних осіб пройти медичний контроль. Якщо з’являються симптоми або є підозра на зараження, людей направляють на карантин у лікарні.

Медики зазначають, що спостереження може тривати до 42 днів — це орієнтовний інкубаційний період хантавірусу. У частини пацієнтів уже триває лікування в лікарнях Парижа, зокрема під наглядом у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас більшість контактних осіб почуваються нормально і не мають симптомів.

Франція перевела систему реагування на посилений режим, із щоденними координаційними нарадами. Окремо триває встановлення всіх людей, які могли контактувати з пасажирами після завершення круїзу, щоб запобігти прихованому поширенню інфекції.

У Польщі також запровадили санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою цього судна.

