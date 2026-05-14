Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки, під час якого головною темою стала масштабна російська повітряна атака, що тривала майже дві доби — 13 та 14 травня.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Зеленський дав доручення після атаки РФ

За словами глави держави, російські війська застосували в кількох хвилях удару 1567 ударних безпілотників і 56 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що це була спеціально спланована тактика терору — з накопиченням засобів ураження для одночасного масованого удару з метою перевантаження української системи протиповітряної оборони.

– Загалом у хвилях масованих атак 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів – 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст, – наголосив очільник держави.

Під час ставки за участі військового командування, урядовців та профільних міністерств обговорили потреби української системи протиповітряної оборони, зокрема посилення постачання радарів та іншого обладнання. Президент дав відповідні доручення Генеральному штабу, Повітряним силам та Міністерству оборони.

Окремо на ставці заслухали доповіді про наслідки ударів у регіонах — від Рівного та Івано-Франківська до Києва й Харківщини. У столиці тривають рятувальні роботи на місці зруйнованого під’їзду житлової багатоповерхівки, де, за останніми даними, загинуло вже сім людей і знищено конструкції з 1 по 9 поверх. Наразі доля близько 20 людей залишається невідомою.

Зеленський подякував усім службам, які беруть участь у ліквідації наслідків ударів і порятунку людей, а також заявив про необхідність посилення роботи дипломатичного напряму для забезпечення ракет до систем ППО.

– Буду говорити детально і з нашими дипломатами щодо завдань, які є на сьогодні в пошуку ракет для ППО. Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них, — сказав Володимир Зеленський.

Окремо він доручив Силам оборони та спецслужбам напрацювати можливі варіанти відповіді на останній російський удар.

