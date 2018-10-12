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Хто не скаче, той москаль! визнали екстреміським гаслом

Знамениту кричалку футбольних вболівальників: — Хто не скаче, той москаль! визнали екстреміською у Білорусі.

Суд у Білорусі визнав кричалку: -Хто не скаче, той москаль!, яку використовують футбольні фанати, забороненою. Тепер за неї можна буде отримати штраф, або й адміністративний арешт.

Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода.

Республіканська експертна комісія заявила, що гасло: – Хто не скаче – то москаль! (Хто ня підскакуючи – той Маскаль!, – білорус.) визнано екстремістським і занесено в список екстремістських матеріалів, заборонених до розповсюдження і цитування.

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Тепер за скандування цього гасла в білоруському законодавстві передбачені штрафи від 10 до 50 білоруських неоподатковуваних мінімумів (приблизно від 3 до 15 тис. грн.), або адміністративний арешт.

Гасло стало популярним у 2015 році після товариської зустрічі між футбольними збірними Білорусі та України. Проте приводом для заборони називають матч збірних Білорусі та Сан-Марино від 8 вересня 2018 року, під час якого білоруські фани скандували популярне гасло, що, у свою чергу, викликало обурення у Росії.

До речі, ФФУ прокоментувала можливість спарингу з Росією.

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