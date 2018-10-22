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Де дивитися Шахтар — Манчестер Сіті

Пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.

У третьому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вдома зіграє з англійським Манчестер Сіті. Матч пройде 23 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar.

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