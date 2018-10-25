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Ворскла перемогла Карабах у Лізі Європи

Полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над азербайджанським Карабахом в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Азербайджанський Карабах приймав полтавську Ворсклу в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи. Матч пройшов на стадіоні Азерсун Арена у Баку і завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів

Єдиний гол у зустрічі забив форвард полтавців Владислав Кулач після подачі від Ніколаса Карека на початку першого тайму.

Після трьох турів Ворскла посідає третю сходинку з трьома очками в активі, Карабах (0) – четвертий. Лідером групи E є Арсенал (9), який обіграв на Емірейтс Спортинг (6) з рахунком 1:0.

Нагадаємо, Шахтар без шансів поступився Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Фото: FC Vorskla.

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