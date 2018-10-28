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Постраждали 45 чоловік! У Німеччині футбол закінчився заворушеннями

У Німеччині під час матчу між дортмундською Боруссією і берлінською Гертою в результаті постраждали 45 чоловік.

Хулігани влаштували бійки на трибунах та в туалетах стадіону в Дортмунді, повідомляє DPA.

На гостьових секторах також була використана піротехніка. У перерві вболівальники атакували поліцейських в туалетах, де були зламані кілька дверей.

Читайте: Пасажири влаштували масову бійку в тролейбусі: скандал попав на відео

Всього п’ять поліцейських отримали поранення.

Раніше Факти ICTV писали, що у Швеції на концерті класичної музики сталася бійка.

Фото: dreamstime.

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