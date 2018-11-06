Дублінський клуб Богеміас повинен прибрати зображення ямайського музиканта Боба Марлі зі своєї гостьової форми.

Ірландський футбольний клуб Богеміас з Дубліна змушений змінити дизайн гостьової форми, на якій було зображено ямайського співака реггі Боба Марлі.

Про це повідомляє видання BBC.

Відповідну заборону на використання обличчя співака клуб отримав від представників агентства Боба Марлі.

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Зображення легендарного музиканта на формі Богеміас замінив стиснутим кулаком, який є символом єдності, міцності та опору.

Цікаво, що до офіційної презентації форми з зображенням Боба Марлі її замовили тисячі людей з 45 країн світу.

Нагадаємо, Боб Марлі – всесвітньовідомий виконавець музики у стилі реггі. Також співак був величезним фанатом футболу і вболівав за збірну Аргентини. Марлі помер у віці 36-ти років від раку.

До речі, Марадона отримав тортом в обличчя від футболістів Дорадоса.

Фото: Bohemian FC.