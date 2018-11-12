Факти ICTV підбивають підсумки 15-го туру української Прем’єр-ліги.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли п’ятнадцятий тур. Відкривали його у Львові матчем місцевого ФК Львів проти донецького Олімпіка, в якому суперники розписали нічию 1:1.
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Донецький Шахтар на ОСК Металіст спробував реабілітуватися за шокуючу розгромну поразку від Манчестер Сіті, взявши гору над Ворсклою, а київське Динамо вдома розгромило Маріуполь.
ФК Львів — Олімпік – 1:1
Голи: Тейлор, 27 — Шиндер, 63
Зоря — Карпати – 2:1
Голи: Хомченовський, 16 Гордієнко, 70 — Швед, 34
Десна — Чорноморець – 2:0
Голи: Безбородько, 55 Фаворов, 64
Арсенал-Київ — Олександрія – 0:3
Голи: Шастал, 33 Сітало, 81, Ковалець, 90+2
Динамо Київ — Маріуполь – 4:0
Голи: Шапаренко, 33 Вербіч, 57 Чоботенко, 62 (ав.) Циганков, 85 (пен)
Ворскла — Шахтар – 0:2
Голи: Веллінгтон, 19 Майкон, 41
Нагадаємо, екс-тренер львівських Карпат очолив московський Спартак.
Фото: FC Dynamo Kyiv.