Факты ICTV подводят итоги 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу отыграли пятнадцатый тур. Открывали его во Львове матчем местного ФК Львов против донецкого Олимпика, в котором соперники расписали ничью 1:1.

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Донецкий Шахтер на ОСК Металлист попытался реабилитироваться за шокирующие разгромное поражение от Манчестер Сити, взяв верх над Ворсклой, а киевское Динамо дома разгромило Мариуполь.

ФК Львов — Олимпик – 1:1

Голы: Тейлор, 27 — Шиндер, 63

Заря — Карпаты – 2:1

Голы: Хомченовский, 16 Гордиенко, 70 — Швед, 34

Десна — Черноморец – 2:0

Голы: Безбородько, 55 Фаворов, 64

Арсенал-Киев — Александрия – 0:3

Голы: Шастал, 33 Ситало, 81, Ковалец, 90+2

Динамо Киев — Мариуполь – 4:0

Голы: Шапаренко, 33 Вербич, 57 Чоботенко, 62 (а в.) Цыганков, 85 (пен)

Ворскла — Шахтер – 0:2

Голы: Веллингтон, 19 Майкон, 41

Напомним, экс-тренер львовских Карпат возглавил московский Спартак.

Фото: FC Dynamo Kyiv.