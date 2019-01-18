Чоловіча збірна України з біатлону в естафеті в Рупольдингу продемонструвала найкращу стрільбу.

У німецькому Рупльдингу в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону закінчилася чоловіча естафетна гонка 4×7,5 км.

Збірну України представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Дмитро Підручний та Артем Тищенко.

Наші чоловіки зуміли продемонструвати найкращий результат у цьому сезоні, фінішувавши на 7-й сходинці.

Читайте: Українка перемогла у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Українці провели майже ідеально всю естафету завдяки хорошій стрільбі – лише 5 додаткових патронів.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, випередивши команди Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Віта Семеренко потрапила в квіткову церемонію в спринті в Обергофі.

Фото: biathlon.com.ua.