Чоловіча збірна України з біатлону в естафеті в Рупольдингу продемонструвала найкращу стрільбу.
У німецькому Рупльдингу в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону закінчилася чоловіча естафетна гонка 4×7,5 км.
Збірну України представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Дмитро Підручний та Артем Тищенко.
Наші чоловіки зуміли продемонструвати найкращий результат у цьому сезоні, фінішувавши на 7-й сходинці.
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Українці провели майже ідеально всю естафету завдяки хорошій стрільбі – лише 5 додаткових патронів.
Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, випередивши команди Німеччини та Франції.
Нагадаємо, Віта Семеренко потрапила в квіткову церемонію в спринті в Обергофі.
Фото: biathlon.com.ua.
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