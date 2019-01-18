PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Чоловіча збірна України у Рупольдингу показала найкращий результат у сезоні/

Чоловіча збірна України у Рупольдингу показала найкращий результат у сезоні

Чоловіча збірна України з біатлону в естафеті в Рупольдингу продемонструвала найкращу стрільбу.

Сборная Украины по биатлону

У німецькому Рупльдингу в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону закінчилася чоловіча естафетна гонка 4×7,5 км.

Збірну України представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Дмитро Підручний та Артем Тищенко.

Наші чоловіки зуміли продемонструвати найкращий результат у цьому сезоні, фінішувавши на 7-й сходинці.

Читайте: Українка перемогла у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Українці провели майже ідеально всю естафету завдяки хорошій стрільбі – лише 5 додаткових патронів.

Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії, випередивши команди Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Віта Семеренко потрапила в квіткову церемонію в спринті в Обергофі.

Фото: biathlon.com.ua.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українка перемогла у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU
Віта Семеренко потрапила в квіткову церемонію в спринті в Обергофі
Російський біатлоніст Шипулін завершив кар’єру після допінг-скандалу
Українські біатлоністи вибороли бронзу змішаної естафети
Джима виборола золото на Кубку світу з біатлону
Без Джими! Склад збірної України на перші біатлонні гонки сезону 2018/19
Біатлоністка Джима виграла спринт в Австрії
Три російські біатлоністки перейшли до збірної України
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка