Футболіст Ювентуса Криштіану Роналду потрапив у курйозну ситуацію на біговій доріжці.

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду ледь не травмувався розважаючись у спортзалі.

Спортсмен займався на біговій доріжці, пританцьовуючи під музику. Його дівчина Джорджина Родрігес побачивши це, взяла телефон і почала знімати на відео.

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Криштіану обернувся і продовжив рухатися позуючи перед камерою, поки ледь не звалився з доріжки.

Нагадаємо, Ювентус завоював Суперкубок Італії 2018, обігравши Мілан завдяки голу Роналду.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.