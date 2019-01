Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду ледь не травмувався розважаючись у спортзалі.

Спортсмен займався на біговій доріжці, пританцьовуючи під музику. Його дівчина Джорджина Родрігес побачивши це, взяла телефон і почала знімати на відео.

Читайте: На неї підписані Неймар і Роналду! 7-річна дівчинка вражає фінтами і технікою

Криштіану обернувся і продовжив рухатися позуючи перед камерою, поки ледь не звалився з доріжки.

When you think no one is watching @Cristiano pic.twitter.com/DuNASssi1M

— The F2 (@TheF2) 17 января 2019 г.