Футболіст Ювентуса Криштіану Роналду потрапив у курйозну ситуацію на біговій доріжці.
Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду ледь не травмувався розважаючись у спортзалі.
Спортсмен займався на біговій доріжці, пританцьовуючи під музику. Його дівчина Джорджина Родрігес побачивши це, взяла телефон і почала знімати на відео.
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Криштіану обернувся і продовжив рухатися позуючи перед камерою, поки ледь не звалився з доріжки.
When you think no one is watching @Cristiano pic.twitter.com/DuNASssi1M
— The F2 (@TheF2) 17 января 2019 г.
Нагадаємо, Ювентус завоював Суперкубок Італії 2018, обігравши Мілан завдяки голу Роналду.
Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.