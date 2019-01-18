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Факты / Спорт / Роналду танцевал на беговой дорожке и едва не грохнулся/

Роналду танцював на біговій доріжці і ледь не гепнувся

Футболіст Ювентуса Криштіану Роналду потрапив у курйозну ситуацію на біговій доріжці.

Криштиану Роналду

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду ледь не травмувався розважаючись у спортзалі.

Спортсмен займався на біговій доріжці, пританцьовуючи під музику. Його дівчина Джорджина Родрігес побачивши це, взяла телефон і почала знімати на відео.

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Криштіану обернувся і продовжив рухатися позуючи перед камерою, поки ледь не звалився з доріжки.

Нагадаємо, Ювентус завоював Суперкубок Італії 2018, обігравши Мілан завдяки голу Роналду.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com.

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