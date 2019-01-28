У доробку українців минулого тижня перемога у Лізі Жюпіле, гол у чемпіонаті Німеччини та перемога у Греції та Туреччині.

У матчі 19-туру Бундесліги проти Герти нагадав про себе Євген Коноплянка, якому Доменіко Тедеско довірив місце у стартовому складі.

Українець відзначив своє повернення на футбольне поле шикарним голом у ворота суперника. Коно змістився ближче до центру та гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика влучив у сітку воріт.

Сам матч завершився внічию 2:2, окрім Коноплянки за Шальке відзначився Марк Ут. У турнірній таблиці гельзенкірхенці йдуть дванадцятими, маючи в активі 28 очок.

Невдача спіткала команду ще одного лідера нашої збірної Руслана Малиновського. Його Генк сенсаційно поступився на своєму полі середняку чемпіонату Мускрону — 1:2.

Руслан вийшов на поле зі старту і провів всю гру. У турнірній таблиці Генк (51) залишається лідером, найближчий переслідувач Брюгге відстає від команди Малиновського на 7 очок.

А ось Генк з трьома українцями у складі Ігорем Пластуном, Романом Яремчуком та Романом Безусом здобули виїздну перемогу над Кортрейком.

Яремчук та Пластуп вийшли зі стартових хвилин. Форвард збірної був замінений на 59-й хвилині, а захисник відіграв до фінального свистка. Безус вийшов на заміну на 67-й хвилині.

Генк (37) у турнірній таблиці Ліги Жюпіле посідає шосту сходинку.

Розгромну перемогу над ОФІ у чемпіонаті Греції здобув ПАОК, в якому грають два українці Євген Шахов та Євген Хачеріді.

Шахов вийшов на поле з перших хвилин, результативними діями не відзначився, але його команда вколотила супернику чотири сухі м’ячі. Хачеріді залишився поза заявкою.

Орендований у Динамо Микола Морозюк вдало дебютував у чемпіонаті Туреччини, здолавши Акхісара 3:1.

Українець провів на полі весь поєдинок, віддав 3 ключові передачі та двічі міг розписатися у воротах суперника.

Портал Whoscored успіхи Морозюка на полі оцінив високою оцінкою 7.2, що є четвертим показником у команді. Завдяки цій перемозі Різерспор зумів піднятися з зони вильоту.

Матч 21-туру Прімери проти Ейбара Андрій Лунін провів у запасі, а його Леганес розписав бойову мирову 2:2. Василь Кравець до заявки піпінерос не потрапив.

Поза заявкою Манчестер Сіті на матч 1/16 Кубка Англії проти Бернлі опинився Олександр Зінченко. Містяни без українця розгромили суперника 5:0.

Фото: KAA Gent, FC Schalke 04‏.