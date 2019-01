Бельгійський велогонщик з команди Deceuninck-Quick Step Ільо Кейссе був відсторонений від участі у велобагатоденці Вуельте Сан-Хуана в Аргентині через недостойну поведінку.

Про це повідомляє портал Cyclingnews.

Рішення прийняли організатори гонки, так як поведінка бельгійця може нанести пляму на репутацію гонки та всього Міжнародного союзу велосипедистів.

Зазначається, що Кейссе разом з партнерами по команді сфотографувався з офіціанткою одного з місцевих барів. Позуючи для знімку спортсмен вирішив зобразити сексуальний акт з дівчиною.

#ICYMI This is the photo of the incident with @IljoKeisse and the rest of his teammates of @deceuninck_qst at @vueltasanjuanok where the Belgian rider is sexually posing behind a waitress from a local bar as she posed for a photograph with the team #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/uqMB7AVadW

— World Cycling Stats (@wcsbike) 30 января 2019 г.