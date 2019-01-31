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Велогонщика відсторонили від гонки через ганебне фото з офіціанткою

Бельгійського велогонщика Ільо Кейссе з команди Deceuninck-Quick Step зняли з велобагатоденки Вуельте Сан-Хуана в Аргентині.

Ильо Кейссе

Бельгійський велогонщик з команди Deceuninck-Quick Step Ільо Кейссе був відсторонений від участі у велобагатоденці Вуельте Сан-Хуана в Аргентині через недостойну поведінку.

Про це повідомляє портал Cyclingnews.

Рішення прийняли організатори гонки, так як поведінка бельгійця може нанести пляму на репутацію гонки та всього Міжнародного союзу велосипедистів.

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Зазначається, що Кейссе разом з партнерами по команді сфотографувався з офіціанткою одного з місцевих барів. Позуючи для знімку спортсмен вирішив зобразити сексуальний акт з дівчиною.

Гонщик вибачився перед дівчиною за свій вчинок, але вона звернулася до поліції. У підсумку. Кейссе був оштрафований на $80.

Раніше захисник Мілану вибачився за фото з Роналду та оголеним К’єлліні

Фото: Kevin Scott Batchelor.

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