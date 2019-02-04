Португальський тренер Жозе Моурінью гепнувся під час символічного вкидування шайби на матчі КХЛ між Авангардом та СКА.

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью взяв участь у церемонії вкидування шайби в Балашисі в рамках КХЛ між омським Авангардом та пітерським СКА.

Після того, як спеціаліст виконав вкидування шайби, розвернувся, щоб покинути льодовий майданчик, але, спотикнувся і ефектно гепнувся на лід.

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Першим на допомогу Особливому кинувся форвард СКА Павло Дацюк.

Not sure if Jose Mourinho or Steven Gerrard

( @mossakovskiy )pic.twitter.com/dL1oBeGbfY — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 4 лютого 2019 р.

В Росії португальський спеціаліст перебуває за домовленністю з російським пропагандиським каналом Russia Today. Він був експертом під час ЧС-2018 і в рамках контракту зобов’язаний кілька разів відвідати РФ та побувати в студії каналу.

Раніше стало відомо скільки МЮ заплатив Моурінью за розірвання контракту.

Фото: KHL.