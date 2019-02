Відомий португальський тренер Жозе Моурінью взяв участь у церемонії вкидування шайби в Балашисі в рамках КХЛ між омським Авангардом та пітерським СКА.

Після того, як спеціаліст виконав вкидування шайби, розвернувся, щоб покинути льодовий майданчик, але, спотикнувся і ефектно гепнувся на лід.

Першим на допомогу Особливому кинувся форвард СКА Павло Дацюк.

