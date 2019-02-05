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Дружина іспанського футболіста оголеною осідлала коня (18+)

Дружина хавбека Райо Вальєкано Маріо Суареса — Малена оголилася заради фотосесії.

Малена Коста

В останній день трансферного вікна іспанський хавбек Маріо Суарес повернувся на Батьківщину після китайського чемпіонату.

31-річний футболіст підписав контракт з клубом Прімери Райо Вальєкано.

А ось дружина гравця Малена, схоже продовжує розвивати свою кар’єру моделі.

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Красуня не соромиться демонструвати своє оголене тіло і саме таким знімком поділилася із шанувальниками.

 

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Допис, поширений malenacosta7 (@malenacosta7)

Нині у дівчини понад 400 тис. підписників в соцмережі Instagram.

До речі, голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус полонив серце розкішної супермоделі.

Фото: Malena Costa.

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