Ліверпуль на виїзді не зумів обіграти Вест Гем Юнайтед у 25-му турі АПЛ.

Вест Гем Юнайтед приймав на своєму полі Ліверпуль у матчі 25-го туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Олімпійський у Лондоні і завершилася нічиєю 1:1.

Рахунок у матчі відкрили мерсисайдці — на 22-й хвилині відзначився Садіо Мане, якому асистував Джеймс Мілнер. Але вже на 28-й хвилині господарі змогли скоротити відставання завдяки голу Майкла Антоніо після пасу від Феліпе Андерсона.

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Для Ліверпуля це друга поспіль втрата очок у чемпіонаті Англії. У минулому турі підопічні Клоппа розійшлися миром з Лестером.

Після 25-ти турів Ліверпуль (62) продовжує лідирувати у таблиці АПЛ, але відрив від Манчестер Сіті, який йде на другій сходинці складає 3 пункти.

Нагадаємо, у 25-му турі АПЛ Тоттенгем обіграв Ньюкасл Юнайтед.

Фото: Chloe Knott – Danehouse/Getty Images.