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Шевченко прийняв рішення по Ракицькому у збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився з долею Ярослава Ракицького у збірній України.

Ярослав Ракицкий сборная Украины

Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення щодо долі захисника пітерського Зеніта Ярослава Ракицького у збірній України.

Шевченко розповів, що оголосить про своє рішення перед стартовими матчами синьо-жовтих у відборі на Євро-2020.

— Все, що стосується коментарів по гравцях, я їх дам в кінці лютого або на початку березня. Сьогодні я дивлюся, переглядаю. По будь-якому гравцеві зроблю заяву на початку березня, – заявив тренер у коментарі програмі Профутбол.

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Щодо виклику Ракицького до збірної, Шевченко заявив:

— Я для себе вже рішення прийняв. Але щоб не повторюватися по 10 раз, я оголошу його в березні.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Ярослав Ракицький перейшов із Шахтаря в Зеніт.

ФотоKatatonia82 | Dreamstime.com.

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