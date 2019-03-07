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Тренера молодіжки Ньюкасла звільнили через знущання над гравцем

Тренер молодіжної команди Ньюкасл Юнайтед Пітер Бірдслі дозволяв собі расистські вислови в бік молодого гравця Ясіна Бена Ель-Мханні.

Ньюкасл Юнайтед емблема

Керівництво англійського клубу Ньюкасл Юнайтед звільнило головного тренера молодіжної команди Пітера Бірдслі через прояви расизму та знущання над гравцем.

Про відхід Бірдслі з клубу сороки повідомили на своєму офіційному сайті. Причину відставки в повідомленні не зазначено.

Колишній форвард збірної Англії тренував молодіжку Ньюкасла з 2014 року.

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За інформацією британського таблоїду Mirror, Бірдслі було відсторонено від роботи в клубі 14 місяців тому після звинувачень на його адресу від колишнього гравця молодіжної команди Ясіна Бена Ель-Мханні.

Пізніше декілька футболістів академії Ньюкасла підтвердили, що Бірдслі часто принижував Ель-Мханні.

Зазначається, що коуч допускав в бік гравця коментарі дискримінаційного характеру, а його відношення до футболістів було несправедливим.

58-річний Бірдслі відхиляв усі звинувачення, попри письмові свідчення гравців.

Нагадаємо, УЄФА жорстоко покарала італійський Мілан через порушення фінансового фейр-плей.

Фото: Dreamstime

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