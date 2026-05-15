Представники МВФ найближчими тижнями приїдуть до України, щоб оцінити перебіг економічних реформ і розширення податкової бази у межах кредитної програми на $8,1 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

Представники МВФ відвідають Україну: яка мета

Як заявила речниця МВФ Джулі Козак, для України критично важливо збільшувати обсяги внутрішнього фінансування.

Необхідно покривати “дуже, дуже значні” фінансові потреби поряд із масштабною зовнішньою допомогою, яку країна отримує від партнерів після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За її словами, українська влада має розширити податкову базу та вивести частину тіньової економіки в офіційний сектор.

Козак зазначила, що обсяг тіньової економіки в Україні становить близько 45% ВВП.

Вона також наголосила, що в межах останньої кредитної програми з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання провести комплексні реформи.

Вони необхідні не лише для виконання умов фінансування, а й для досягнення цілі Києва щодо вступу до Євросоюзу та залучення значної міжнародної донорської підтримки.

Нова кредитна програма МВФ, яку затвердили у лютому, має пройти перегляд у червні. Під час нього визначатимуть, чи виконує Україна встановлені цілі.

Крім того, у межах програми сторони обговорюватимуть податкові питання. Зокрема, йдеться про можливе запровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для ФОПів.

Водночас Козак не уточнила, чи готовий МВФ пом’якшити будь-які умови кредитування.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що МВФ із розумінням поставився до чутливості питання щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.

