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Помер Чарлі Вайтінг – гоночний директор Формули 1

Чарлі Вайтінг помер у віці 66 років від легеневої емболії.

Помер Чарлі Вайтінг – гоночний директор Формули 1

Чарлі Вайтінг помер на 67 році життя. Гоночний директор Формули 1 страждав на легеневу емболію.

Свої співчуття приніс президент FIA Жан Тодт, назвавши Вайтінга “великим гоночним директором і неповторною постаттю в Формулі 1”.

Кар’єра Вайтінга у Формулі 1 розпочалася у 1977 році. Посаду гоночного директора і директора з гоночної безпеки змагань він отримав через 20 років – у 1997-му.

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Через три дні Вайтінг знову би керував стартовим світлофором першої гонки нового сезону Формули 1.

Як відомо, чемпіон світу Льюїс Хемілтон став переможцем заключного Гран-прі сезону в Формулі 1 в Абу-Дабі.

Джерело: FIA

Фото: Dreamstime

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